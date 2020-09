Libero: Campania negligente, il 75% dei multati per mancato rispetto misure Covid è napoletano 

Su Libero la solita solfa contro i campani negligenti. Il pretesto è l’aumento dei contagi nella nostra regione. Il quotidiano scrive dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure anti Covid.

A supporto della tesi Libero sbandiera i dati Istat.

“Dal primo a giovedì 24 settembre, polizia e carabinieri hanno controllato qualcosa come 1.364.808 persone e 163.118 esercizi commerciali. Un universo. Poche le multe inflitte a negozi e bar e ristoranti: 266. Si contano 93 esercizi sigillati e 20 attività chiuse. Di quel circa milione mezzo di persone controllate, invece soltanto lo 0,4 per cento è stato sanzionato perché irrispettoso del regolamento anti-covid. Tradotto in cifre, significa 4.991 multati su 1.364.808 controllati. E qui arriva il colpo di scena, quello che dovrebbe preoccupare De Luca più di quanto egli non dica di essere. Su 4.991 sanzionati, il 75 per cento (ossia 3.769) è di Napoli. Ha un bel dire il governatore, nell’invocare l’uso della mascherina e minacciare la chiusura della Campania”.