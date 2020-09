La Stampa: caso contagi Genoa, possibile slittamento dell’intera terza giornata di campionato?

La Juve, involontariamente legata agli sviluppi della situazione, segue la vicenda con discrezione. Un rinvio aiuterebbe il lavoro dei campioni d’Italia

Dopo la bomba esplosa in Serie A per i 14 contagi emersi ieri sera tra i tesserati del Genoa, ci si interroga su cosa accadrà alle prossime partite di campionato in programma. La Stampa scrive che potrebbe anche essere rinviata tutta la prossima giornata. La Juve sta monitorando da vicino la situazione.

“In attesa di notizie ed eventi c’è anche la Juventus, involontariamente legata agli sviluppi di quel che è successo ieri a Genova con i possibili danni collaterali nel Napoli. La situazione viene monitorata con discrezione dai dirigenti bianconeri, mentre oggi Ronaldo e compagni torneranno ad allenarsi alla Continassa, e nello scenario peggiore potrebbe maturare anche il rinvio del big-match allo Stadium insieme a tutta la giornata di campionato. Si vive alla giornata, mentre il Napoli ripeterà i tamponi venerdì, e soprattutto si va avanti in equilibrio precario. I piani bianconeri potrebbero cambiare improvvisamente, anche se un rinvio potrebbe aiutare il lavoro dei campioni d’Italia”.