La Procura federale sta pensando a un’indagine sul comportamento di De Laurentiis

Sta valutando se ci siano gli estremi per l’apertura di un’indagine sul comportamento del presidente del Napoli

La positività di Aurelio De Laurentiis è senza dubbio il tema calcistico del giorno. Si sovrappongono le accuse nei confronti del presidente del Napoli per un suo eventuale comportamento poco diligente, ossia la partecipazione all’Assemblea di Lega pur essendo in attesa dell’esito del tampone per il coronavirus. Il Napoli fa sapere che De Laurentiis non presentava sintomi particolari e sottolinea l’attenzione del presidente per le sue condizioni fisiche. Lo scorso inverno ha sofferto di una importante bronco-polmonite.

La Procura Federale della Figc sta seguendo con attenzione la vicenda e sta valutando se ci siano gli estremi per l’apertura di un’indagine sul comportamento del presidente del Napoli. Qualcosa in più dovrebbe essere noto nelle prossime ore.