La Campania quarta regione d’Italia per contagi: sono 149 (ma con pochi tamponi in percentuale)

Nel bollettino quotidiano si conta anche un decesso. Peggio di noi solo Lombardia (243 casi), Lazio (197) e Veneto (186)

I dati del bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania dicono che i positivi, nelle ultime 24 ore, sono stati 149, dunque 59 in meno rispetto a ieri, quando si erano registrati 208 nuovi casi. Anche i tamponi, però, sono in quantità inferiore rispetto a 24 ore fa. Oggi ne sono stati effettuati 5.515, quasi 2mila in meno rispetto a ieri, quando erano invece 7.460.

In Campania si registra oggi anche un decesso per Covid.

Per quanto riguarda l’Italia, nel nostro Paese oggi sono 1.638 i nuovi casi di coronavirus, in crescita dello 0,55% rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono 103.223. Si contano 24 morti.

I dati riferiti alle regioni sono i seguenti: in Lombardia 243 nuovi casi (ma su 22mila tamponi, ovvero 4 volte quanti ne sono stati fatti in Campania), nel Lazio 197 (su 11mila tamponi, il doppio dei nostri), in Veneto 186, in Toscana 143 (su 8.651 tamponi), in Emilia Romagna 133. La Puglia ne conta 108. Tutte le altre regioni registrano numeri inferiori. La Campania è dunque quarta per numero di contagi.