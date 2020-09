La Campania è la settima regione in Italia per nuovi casi: oggi 103 positivi

Su 5.427 tamponi effettuati in regione. I Italia i nuovi casi sono 1501 (con 6 decessi). La Lombardia è la regione con più casi

Sono 103 i positivi registrati in Campania nelle ultime 24 secondo il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione. Di questi, 19 sono legati a rientri dalle vacanze. I tamponi effettuati sono stati 5.427.

In Italia i nuovi casi sono 1501, con 6 decessi. I tamponi effettuati nel Paese nelle ultime 24 ore sono stati 92.706. La regione con più casi è la Lombardia (269), seguita da Veneto (173) e Lazio (155). La Campania è settima in Italia per contagi.