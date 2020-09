L’82% degli italiani teme la diffusione del virus. 8 persone su 10 sono a favore delle misure restrittive

Su Repubblica i risultati del sondaggio condotto da Demos. I più preoccupati sono giovani e studenti (90%). Il Sud teme più del Nord il dilagare del contagio

Gli italiani iniziano ad aver di nuovo paura del Covid. L’aumento dei contagi preoccupa. Lo dimostra il recente sondaggio condotto da Demos per l’Osservatorio sulla (in)sicurezza, curato con la Fondazione Unipolis. I dati, riportati da Repubblica, dicono che l’82% degli italiani intervistati è preoccupato dalla diffusione del Covid.

“’I più preoccupati’, in particolare, sono cresciuti dal 31 al 41%”.

A temere la diffusione del virus non sono più gli anziani, come era fino a giugno. Oggi i più preoccupati sono i giovani e gli studenti, circa il 90%. Non solo, cambia anche la geografia della preoccupazione. Al Sud si è più spaventati che al Nord.

Repubblica scrive:

“Ciò che colpisce particolarmente è la previsione relativa ai tempi del Covid. Oggi oltre due persone su tre pensano che durerà a lungo. Almeno un anno (50%). O anche di più (17%). E quasi 8 persone su 10 non condividono l’idea che le misure e le regole attualmente in vigore siano eccessivamente rigide. E vadano ridimensionate. Al contrario, ritengono che vadano non solo mantenute, ma prorogate. Ancora a lungo”.