Kulusevski: “Cristiano Ronaldo è fantastico, sono il più fortunato del mondo”

Dejan Kulusevski è stato acquistato a gennaio dalla Juventus, che lo ha prelevato dall’Atalanta per 35 milioni di euro e l’ha lasciato in prestito al Parma fino a fine stagione. Lo svedese si è presentato oggi in conferenza stampa.

A 20 anni sono qua e sono il ragazzo più fortunato del mondo. Farò del mio meglio. Io sono venuto qua per migliorare dentro e fuori dal campo. Ogni giorno che vado in campo voglio diventare più forte del giorno prima. Poi sono qua per vincere le partite. Ogni giorno è una guerra, se non sei al 100% concentrato, tutti lo vedono, non puoi pensare ad altro, qui devi essere al 100% e migliorare. Io penso di poter dare energia, amo giocare a calcio, quando vado in campo voglio vincere e farò di tutto per farlo, corro tanto e farò di tutto per far vincere la squadra.

Cristiano Ronaldo è fantastico, sono molto fortunato, posso imparare da lui e giocare con lui. È molto simpatico, parla con tutti e abbiamo parlato tanto anche di cose fuori dal campo, mi aiuta a fare il meglio e sono molto fortunato a giocare con lui e spero di aiutarlo. Pirlo da giocatore mi ricordo che l’ho visto tanto, come mister è uguale, è fantastico, molto tranquillo. È un onore essere allenato da lui, mi parla tanto, mi aiuta tanto e sono molto fortunato ad averlo come mister, mi dà piccoli consigli che fanno la differenza. Farò di tutto per lui.

Dove l’allenatore mi metterà, lì giocherò. Mi sento comodo ovunque. Ho giocato in davvero tanti ruoli in questi anni e a dire la verità, dove mi metterà il mister avrà ragione.