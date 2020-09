Juve, senza tifosi perdite tra i 2 e i 4 milioni di euro a partita

Lo riporta Sport Mediaset: i bianconeri sperano di riportare il pubblico allo stadio per alleggerire le perdite delle porte chiuse

L’assenza di pubblico sugli stadi, oltre a privare il calcio di un’importante componente emotiva, toglie anche un’importante voce ai ricavi di una squadra. In particolare la Juventus, che come riporta Sport Mediaset perde tra i 2 e i 4 milioni di euro per ogni partita che viene giocata a porte chiuse.

Per questo motivo, il club bianconero starebbe spingendo molto sul graduale ritorno dei tifosi sugli spalti, così da alleggerire le perdite, dal momento che gli introiti dello stadio rappresentano il 15% del totale.