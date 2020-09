Il virus cresce in Campania e dal Cotugno parte l’allarme per i posti-letto Covid

In Campania i contagi da Covid continuano ad aumentare. Ieri i nuovi positivi conteggiati dalla Regione erano 208. E anche i ricoveri sono in crescita. Nella degenza ordinaria del Cotugno ci sono 55 pazienti, 6

in Terapia Intensiva, 16 in Subintensiva. Repubblica Napoli riporta le parole del direttore dell’Infettivologia dell’ospedale, Rodolfo Punzi.

«Al momento siamo intorno al 2,6 per cento di aumento dei positivi in Campania, comunque al di sopra della media nazionale (ieri 99839 tamponi e 1907 positivi) che equivale a circa il 2 per cento. Dei “nostri” 208 positivi di ieri, bisogna prevedere che almeno il 7 per cento potrebbe avere necessità di ricovero. Oggi in tutta la Campania si contano 318 ricoverati. E purtroppo il turn over è estremamente lento per i pazienti Covid-19, con degenze quasi mai inferiori alle due, tre settimane. Abbiamo necessità di posti letto, fortunatamente sono stati previsti dal piano regionale Covid che adatta la disponibilità di questi ultimi al dato epidemiologico. La nota positiva? Rispetto alla prima ondata, la percentuale di pazienti che finisce in Terapia intensiva è significativamente più bassa. Dipende dalla precocità del ricovero, dall’ampliamento numerico dei tamponi, dai protocolli terapeutici più precisi e, infine, dall’età media che, per ora, è più bassa anche se la tendenza appare in leggero aumento».