Il Tempo: il Napoli abbassa le pretese su Milik. Accelerata nella trattativa con la Roma

Il club di De Laurentiis si accontenterebbe di 28 milioni (25+3). Under è fuori dall’affare

Secondo quanto scrive Il Tempo, nelle ultime ore la trattativa tra Roma e Napoli per Milik ha subito un’accelerata. Il club di De Laurentiis avrebbe abbassato le sue pretese, chiedendo 28 milioni cash per il polacco. Resta confermata l’esclusione di Under dall’affare.

“Nelle ultime ore è stata registrata un’accelerata sul fronte Milik, con il Napoli che ha abbassato le pretese e ‘si accontenterebbe’ di circa 28 (25+3) milioni cash. Per ora Under è fuori dall’affare con i campani con l’Hertha Berlino che sta facendo valutazioni fisiche sul turco, cercando in particolare di capire la sua capacità di resistenza agli infortuni prima di affondare eventualmente il colpo”.