Il Mattino, in arrivo i test salivari di classe

Una soluzione poco invasiva che in 20 minuti confermerebbe la presenza del virus all’interno di un gruppo classe

Test salivari di classe per rilevare il coronavirus. Sarebbe questo l’orientamento, attualmente allo studio del Cts, per velocizzare lo screening scolastico e ridurre i rischi di contagio. In pratica, come riporta Il Mattino, ogni studente della stessa classe depositerà la propria saliva in un contenitore che sarà sottoposto a un tampone rapido che in 20 minuti dirà se c’è traccia del virus. Solo in quel caso si procederà ai tamponi per tutti gli alunni della classe. Questo test permetterebbe dunque in tempi molto più rapidi di sapere se c’è il rischio di qualche contagio all’interno di una classe. Tempi ridotti e sicurezza maggiore e in più sarebbe meno invasivo per i bambini.Il test è in fase di studio avanzato

Anche all’Istituto Spallanzani di Roma, le verifiche sui tamponi salivari sono in corso e saranno concluse entro la fine del mese. La prudenza è obbligatoria, però i primi risultati sembrano molto confortanti

Il test salivare rappresenta di fatto un metodo di screening evoluto e completo, molto più affidabile dei sierologici a cui si è sottoposto il personale scolastico e che hanno dato esiti discutibili, infatti in molte Regioni su un gran numero di positivi ai test pochissimi sono rivelati positivi ai tamponi