I dubbi francesi (non solo francesi) sull’affare Osimhen e i tre Primavera del Napoli

Pippo Russo riprende France3 che si chiede: come mai il Lille ha regalato 20 milioni al Napoli? In realtà le domande (sul Napolista e non solo) ci furono. Le risposte no

Pippo Russo, su calciomercato.com, riprende un articolo di France 3, e riproduce i dubbi dell’emittente sull’operazione che ha portato Osimhen dal Lille al Napoli. Operazione che ha coinvolto anche Karnezis e tre giovani della Primavera che immediatamente dopo l’affare sono stati ceduti in prestito dal Lille al Napoli: lo ha scritto L’Equipe il giorno dopo.

In realtà, i dubbi sull’operazione non sono soltanto francesi. In Italia se n’è scritto, subito dopo l’affare sia Di Marzio sia Pedullà hanno scritto di plusvalenze e che il reale importo di Osimhen sarebbe di 47.5 milioni di euro (e non di 70 milioni di euro). Anche qui sul Napolista lo abbiamo fatto e abbiamo equiparato l’operazione a quella, che giustamente ha fatto tanto discutere, che ha portato Muratore alla Juventus. Colpì, e non poco, che proprio nell’anno della retrocessione della squadra Primavera del Napoli, tre suoi giocatori (Manzi, Palmieri, Liguori) fossero richiesti e valutati cinque milioni ciascuno dal Lille.

Anzi va detto che in quei giorni ci si poneva più domande in Italia che in Francia. Il Corriere dello Sport scrisse di finanza creativa. Detto questo, Pippo Russo su calciomercato.com ripropone gli interrogativi di France3 che si sofferma sull’intervento di un agente francese, Hervé Cros

nell’intermediazione del trasferimento dello stesso Manzi. Una consultazione dello spazio dedicato dal sito della federacalcio francese agli accordi stipulati dagli agenti (un inciso: perché la FIGC non fa altrettanto?) informa che Cros ha stipulato sia un accordo col calciatore che una “convenzione tripartita” in cui è coinvolto il Lille. Come specificato nell’articolo, Hervé Cros è un agente che negli anni recenti ha lavorato molto col Lille di Gerard López e Marc Ingla, intermediando le acquisizioni di Gabriel, Thiago Mendes, Luiz Araujo e il prestito di Ezequiel Ponce proveniente dalla Roma.