Giulini: “Nandez per Ounas? Non l’abbiamo mai proposto a nessuno”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è stato intercettato da alcuni giornalisti presenti all’esterno della sede dell’Inter, dove c’è stato un incontro per Radja Nainggolan. In questa occasione, ha parlato anche del possibile scambio di mercato col Napoli che avrebbe coinvolto Ounas e Nandez.

Rimane a Milano, credo che proprio che rimarrà lì. Per Fazio stiamo discutendo con la Roma, valuteremo se è un’operazione che riusciamo a fare. Zaza? No, abbiamo Pavoletti e Simeone. Scambio Ounas-Nandez? No, Nandez rimane da noi: non l’abbiamo mai proposto a nessuno.