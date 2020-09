Gazzetta: il City pronto ad offrire 70 milioni per Koulibaly, ma De Laurentiis ne vuole 75

Sulla Gazzetta dello Sport l’affare Koulibaly-Manchester City. Fondamentale per dare una scossa al mercato del Napoli, visto l’imperativo posto da De Laurentiis: prima vendere e poi comprare.

Il quotidiano sportivo parla di un Koulibaly piuttosto contrariato.

“Il quale è fortemente contrariato, perché vorrebbe pianificare il proprio futuro che, al momento, è molto incerto. Di certo, invece, c’è che la sua cessione si rende necessaria per poter avviare o concludere le altre operazioni che la società ha in sospeso. Il Manchester City, unico club pronto a investire una cifra elevata per il difensore senegalese, potrebbe aumentare fino a 70 milioni la propria offerta: è difficile immaginare che possa andare oltre questa cifra. Ma per il presidente del Napoli, sono ancora pochi, lui ne vuole 75. Da qui, dunque, lo stallo della trattativa che sta condizionando le trattative in essere”.