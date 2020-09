Gazzetta: Acerbi dice no al rinnovo con la Lazio. Su di lui anche il Napoli

In un’intervista rilasciata alla Rai, il difensore si è espresso duramente: «Se questo è l’atteggiamento il rinnovo non è più nella mia testa». La situazione è tesa, anche perché c’è l’interesse degli azzurri e dell’Inter

Con un’intervista rilasciata alla Rai, il difensore della Lazio, Acerbi, rompe la trattativa per il suo rinnovo con il club. Lo fa dal ritiro della Nazionale, con parole dure.

«Se questo è l’atteggiamento il rinnovo non è più nella mia testa».

Acerbi è legato alla Lazio da un contratto che scade del 2023. L’ingaggio, spiega la Gazzetta dello Sport, è di 1,8 milioni a stagione, più basso di quello dei big della squadra. Nei mesi scorsi il club gli aveva proposto un adeguamento, anche senza quantificarlo. Nei giorni scorsi è iniziata la trattativa. Scrive la rosea:

“L’offerta della Lazio si aggirerebbe sui 2,5 milioni annui, bonus compresi, il giocatore si aspettava però un trattamento migliore. E così il discorso si è bloccato subito. Nelle intenzioni della società c’era tuttavia la volontà di riaprirlo presto, l’esternazione di Acerbi rischia di far saltare il banco.

Acerbi, infatti, non le ha mandate a dire:

«Ho letto cose non vere, sia sull’offerta ricevuta che sulle cifre. Credo di aver portato sempre rispetto nei confronti della società e mi aspetto un minimo di rispetto anche io o che almeno se ne parli nelle sedi opportune . Mi ha dato fastidio. Se è questo l’atteggiamento che hanno e andranno avanti così forse il rinnovo non sarà più nella mia testa».

Una vera e propria bomba lanciata in direzione del club.

La Gazzetta continua:

“La scadenza al 2023 (quando Acerbi avrà 35 anni) in teoria consente alla Lazio di tirare dritto e rinunciare al rinnovo. Ma il mal di pancia del giocatore, che è già in atto, non sarebbe gestibile. Oltretutto, a rendere ancora più complicata la situazione, ci sono gli interessi manifestati nei confronti di Acerbi da parte di Inter e Napoli. È bene precisare che né i nerazzurri né i partenopei abbiano manifestato richieste esplicite alla Lazio. Ma che il suo profilo interessi è un dato di fatto”.