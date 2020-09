Gattuso: “I gol di Osimhen non contano, l’importante è che si sia già integrato”

Il tecnico a Radio Kiss Kiss Napoli: “Lozano? Ora vedo che finalmente è al Napoli. Forse all’inizio pensava di essere ancora ad Eindhoven, in Messico, ma ora vedo che reagisce, che si dà da fare”.

Dopo la vittoria sul Teramo in amichevole (4-0), ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato l’allenatore azzurro, Rino Gattuso.

“La cosa più importante è vedere la gente che è tornata a vedere le partite. Si respira un’aria diversa perché il calcio senza tifosi è un altro sport. Noi abbiamo lavorato tanto. Dispiace aver perso 13 giocatori per le Nazionali. Ma siamo fortunati per aver lavorato in un strutture del genere qui a Castel di Sangro. Grazie a tutte le persone che si sono messe a disposizione”.