Galliani: “Serve il VAR anche in Serie B, gli arbitri possono andare in confusione”

L’amministratore delegato del Monza in conferenza stampa: “Basterebbe già introdurre la Goal Line Technlogy, sono strumenti di cui non si può fare a meno”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, durante la presentazione in conferenza stampa di Kevin-Prince Boateng, ha parlato dell’opportunità di poter contare sul VAR anche in Serie B.

Il gol di Barillà con la Triestina in Coppa Italia era regolare. Basterebbe la Goal Line Technlogy. Era stato previsto il VAR ma ci sono meno ricavi, di questo ne parlerò alla prossima assemblea di lega perché ormai sono strumenti di cui non si può più fare a meno. Può accadere che gli arbitri di Serie A che vi sono abituati abbiano delle difficoltà, possono andare in confusione.