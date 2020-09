Educazione fisica gratis allo stadio Collana per 7mila studenti del Vomero

Su Repubblica Napoli. Siglata la convenzione con otto istituti per svolgere le attività negli spazi aperti dell’impianto visto che le palestre delle scuole sono inutilizzabili per il Covid

Buone notizie per otto scuole della municipalità Vomero-Arenella. I protocolli anti Covid bloccano l’attività delle palestre all’interno degli istituti, ma in soccorso dello sport e dei ragazzi arriva la convenzione tra lo stadio Collana e otto scuole, appunto. Le ore di Educazione fisica saranno svolte all’interno dell’impianto collinare. Senza costi per gli studenti interessati, che sono 7670.

Gli otto fortunati istituti sono: il liceo Mazzini di via Solimena, il liceo Pansini di piazza Quattro Giornate, l’istituto Superiore De Nicola di via E.A. Mario, il liceo Sannazaro di via Puccini, il liceo Comenio di via Saverio Gatto (unico istituto non del Vomero), l’Isis Giustino Fortunato di vico Acitillo, la

media di Viale delle Acacie e la scuola media Belvedere di Vico Acitillo.

Nessuna spesa, né per le scuole né per gli alunni. Gli studenti utilizzeranno soltanto le parti esterne: la pista di atletica leggera e il campo in erba, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14. Si prova la volata per iniziare già dal 24 settembre, giorno di apertura degli istituti.

Repubblica Napoli scrive:

“Nei prossimi giorni i dirigenti scolastici invieranno il programma dettagliato delle lezioni in

modo da poter organizzare i turni. Bisognerà evitare ovviamente gli assembramenti: ci saranno 30-40 ragazzi ogni ora che naturalmente osserveranno tutte le prescrizioni. All’ingresso è prevista la misurazione della temperatura, l’uso della mascherina obbligatoria per i percorsi interni e l’utilizzo di gel igienizzanti”.