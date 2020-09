Djokovic trionfa ancora a Roma: Schwartzman battuto 7-5 6-3

Tante chance fallite per l’argentino, che pur togliendo più volte il servizio al numero 1 non riesce a portare a casa un set. È il quinto titolo per Nole

Due ore di gioco e altrettanti set bastano a Novak Djokovic per imporsi su Diego Schwartzman, a cui non riesce l’ultima eliminazione eccellente di un torneo che l’ha visto assoluto protagonista. Il serbo non ha vita facile però e apre la gara cedendo il servizio due volte all’argentino, che non dà continuità e fa rientrare il numero 1 del mondo sul 3-3. Al dodicesimo gioco, Djokovic si porta sullo 0-40 e converte la terza palla break che gli vale il primo set.

Il secondo comincia come il primo, con Schwartzman che toglie subito il servizio a Djokovic e il serbo che risponde con la stessa moneta. Sul 2-2, l’argentino ha due palle break che non concretizza: è la svolta della partita perché all’ottavo game il Peque cede il servizio e Nole allunga in scioltezza, conquistando il quinto titolo a Roma su dieci finali giocate.