Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla Maratona Mentana

“Commo non lo sappia, dutturi: hodie ci stavia la Maratonnia Mintane”. “Ma ia mi ni strafuttia… “ rispose Montalbano

“Dutturi, Dutturi, havio da dimandarla un postmeridia di fista”.

Muntilbano: “Ma che havia da fari? “.

Catarelli: “Commo non lo sappia, dutturi: hodie ci stavia la Maratonnia Mintane”.

M: “Ma ia mi ni strafuttia… “.

C: “Ma ia nonsi: a lia ci piacia la fictiona, a mia mi piacia Ciccia… “.

M: “Ma nuia facimma i puliziotta non i gruppa di ausculta dell’Auditella”.

C: “Ma ia havia da vidiri chi vincia alli Rigionalia e se passe il taglie dei parlamintula”.

M: “Ma non ti li potia liggiri dimane ncoppa Internetta? “.

C: “Dutturi a mia la Maratonnia Mintane mi piacia propria commo spittacula… “.

M: “E che te piacia di iddo spittacula? “.

C: “Mi piacia quanno Ciccia acclama chilla giurnaliste che assumiglia a Binnia Illa”.

M: “Pirchia ti piacia? “.

C: “Pirchia lo attratta commo a ‘na mappine”.

M: “E chiesta ti fa arridiri? “.

C: “Cirta nun mi fa chiangiri”.

M: “E che altira ti piacia di Ciccia? “.

C: “Di Mintane mi piacia che pari che accampa sula iddo”.

M: “E che veni a significari? “.

C: “Mi paria che non cuntano le cuse che accadana, ma sula accadana pirchia le cunta iddo”.

M: “(…) “.

C: “Dutturi, la vidia cunfusa?”.

M: “Forsi nu pauca mparpagliata sissi… “.

C: “Allura mi la dia la mizzajurnata de fista? “.

M: “Ia te la daria, ma commo la iustifica? “.

C: “L’aginta scilta Catarelli Agatine havia na mizzajurnata de fista a scansione de la Maratonnia Mentane… Subscritta et citira et citira”.

M: “Ma non ti paria strangia chesta scascione? “.

C: “Dutturi, ura pirchia dicia che ia paria? “.

M: “Ma non mi paria che l’havia dicta… “.

C: “Ma ia l’havia sintita cu le mia grecchia”.

M: “Ma nun è che tu havia le grecchia appilata? “.

C: “Nonsi dutturi, ia omnia matine che scinna in tirra mi la allavia”.

M: “E allura commo è che a mia non mi paria? “

C: “Ma lia si fissió cu sta paria”.

M: “Tu pinsa? “.

C: “Lia mi paria nu puca Mintane quanno piglia Cilate pi darrè”.

M: “Ma ia a Cilate manca lo saccia”.

C: Ma pirchia pi pigghiari uni pè darrè una lo diva sapiri? “.

M: ”E macari chesta non faci ‘na grecchia”.

C: “Allura ia mi vidia Mintane”.

M: “E ia che facia? “.

C:”Chilla che volia lia”.

M: “A mia chesta storie mi paria strangia… “.

C: “Ancura paria? “.