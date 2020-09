Di Marzio: nella migliore delle ipotesi, Milik alla Roma slitta di qualche giorno

Il giornalista Sky scrive che balla un milione di euro. Ma, aggiungiamo, c’entra anche la causa di risarcimento del Napoli in seguito all’ammutinamento

Gianluca Di Marzio fa il punto sulla trattativa tra il Napoli e Milik per la chiusura del rapporto professionale. Se le parti non chiudono, Milik non andrà alla Roma e Dzeko non passerà alla Juventus. È tutto bloccato e – scrive Di Marzio – nella migliore delle ipotesi si sbloccherà tra qualche giorno.

La soluzione dei cosiddetti dettagli tarda ad arrivare.

Secondo Di Marzio, tra il Napoli e Milik balla un milione di euro. Ma – aggiungiamo noi – non è solo questione di stipendi di luglio e agosto, c’è la multa per l’ammutinamento e c’è soprattutto la causa di risarcimento del Napoli per i diritti d’immagine (causa legata sempre all’ammutinamento). Come ha ben spiegato la Gazzetta questa mattina.

Difficilmente il mercato… “degli attaccanti” si sbloccherà allora nel weekend, con la chiusura delle due operazioni che dovrebbe quanto meno slittare, nella migliore delle ipotesi, di qualche giorno.