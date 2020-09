Di Marzio: Milik a Ciampino in partenza per Innsbruck 

L’attaccante polacco si sta recando in Austria in compagnia dell’agente dove si sottoporrà ad un controllo alle ginocchia richiesto dalla Roma prima della firma

È già a Roma Arakius Milik, ma per adesso solo di passaggio. L’attaccante del Napoli infatti si trova al momento all’aeroporto di Ciampino, come riporta Gianluca di Marzio sul suo portale, da dove, a breve, partirà per le visite mediche che sosterrà ad Innsbruck

L’attaccante polacco vola in compagnia dell’agente Pantak per sbrigare questa incombenza richiesta direttamente dalla Roma, prima di sottoporsi alle normali visite mediche e poter finalmente firmare con i giallorossi