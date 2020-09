De Luca: «In Campania ricevimenti massimo con 20 persone, ma dal 5 ottobre»

Singolari precisazioni dell’ordinanza regionale: salvi quelli già organizzati fino al 4. Il limite non è valido per le cerimonie religiose e non riguarda i coperti dei ristoranti

De Luca prova a chiarire l’ordinanza del pomeriggio, soprattutto per quel che riguarda i ricevimenti riservati a non più di venti persone. Ma il chiarimento francamente lascia interdetti.

Ricevimenti e feste sono riservati a una massimo di 20 persone, ma non per quelli già organizzati entro il 4 ottobre. Quindi fino al 4 ottobre, per il presidente della Regione Campania De Luca, ci si potrà contagiare. Poi, ufficialmente bisogna attenersi a una serie di regole, ad esempio niente buffet e ai tavoli solo congiunti, ma di fatto potranno esserci ricevimenti anche di duecento persone.

Il limite di venti partecipanti non si applica alle celebrazioni religiose.

Il limite di venti partecipanti non è riferito ai coperti dei ristoranti.