De Luca anticipa i contagi di oggi: «Sono 170, solo il 40% sono rientri»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel consueto appuntamento social per fare il punto sull’emergenza coronavirus ha dato in anteprima i numeri dei contagi di oggi che scendono di alcune unità rispetto a ieri.

«Sono 170 i positivi di oggi e circa il 40% sono contagi di rientro. Oggi prevalgono quindi i contagi territoriali e continuerà così, sono quelli che non si sono segnalati al rientro, quelli arrivati prima del 12 agosto e qualche focolaio che emerge. Progressivamente dobbiamo spostare il personale che avevamo impegnato nell’operazione estero sui territori per far fronte al secondo giro di tamponi che avevamo programmato. Vogliamo rifare i test già fatti in primavera per anziani e altre categorie a e rischio inserendo anche il personale scolastico»