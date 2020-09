In visita al Castello di Lettere per l’inaugurazione di nuove sale espositive, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , ha parlato dei vaccini antinfluenzali, che quest’anno sono caldamente consigliati alla popolazione per ridurre i sintomi e distinguere la semplice influenza dal Covid. Ha annunciato di averne acquistato abbastanza per 4 milioni di cittadini della Campania ed ha rivendicato che la nostra regione è stata la prima a farlo in Italia.