De Laurentiis: “Papastathopoulos? Stiamo lavorando. In uscita si ha a che fare con dei ricattatori”

Nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente De Laurentiis ha risposto anche a domande sul mercato. Compresa una su Papastathopoulos? Arriverà al Napoli? Questa la risposta del patron azzurro:

«Stiamo lavorando, il mercato in uscita è tutto una risata. A me diverte, le palle si gonfiano a dismisura e ognuno si inventa la qualunque e sembra che stai parlando con delle persone che sono dei ricattatori. Oramai ci ho fatto il callo, sto nuotando in mezzo, ma è anche molto divertente perché quando li sento parlare voglio vedere a che punto di sfacciataggine vogliono arrivare».