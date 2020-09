CorSport: la trattativa per il rinnovo di Maksimovic si è arenata, per Hysaj lavori in corso

Sul Corriere dello Sport alcuni aggiornamenti su due rinnovi spinosi in casa Napoli, quelli di Maksimovic e di Hysaj. Per il primo, tutto sembra essere fermo. La trattativa con Ramadani si è bloccata. L’agente di Hysaj, invece, continua a dialogare con Giuntoli.

“E’ nel pieno, invece, la questione relativa al rinnovo di Hysaj, uno dei due casi urgentissimi considerando la scadenza datata 30 giugno 2021: una mannaia per il club, considerando che senza l’intesa tra qualche mese il difensore azzurro sarà libero di andare altrove a parametro zero. Mario Giuffredi, il manager di Elsi, è in costante contatto con il ds Giuntoli: parlano, riducono le distanze, si allontanano e poi si avvicinano ancora. In un solo concetto, trattano: il giocatore della Nazionale albanese, inizialmente molto fermo sulla posizione di cambiare aria, sta insomma valutando seriamente l’ipotesi di continuare. Anche Maksimovic avrebbe il medesimo desiderio, anzi di Napoli è profondamente innamorato, ma la trattativa con il suo agente, Fali Ramadani, s’è improvvisamente arenata. Mutismo: esiste una certa distanza tra domanda e offerta, sì, ma come nel caso del collega anche il suo contratto scadrà nel 2021. Tra un attimo: quanta fretta.