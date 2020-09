Cormezz: Milik, inalterata la distanza tra Roma e Napoli. Il polacco incerto su Lipsia e Fiorentina

Il club partenopeo continua a chiedere 15 milioni più 5 di bonus senza contropartite e non ha ancora l’accordo con Under. Il polacco non è convinto delle altre proposte, inferiori ai 4,5 milioni di ingaggio offerti dalla Roma

Non si smuove nulla nella trattativa tra Napoli e Roma per Milik. La distanza tra domanda e offerta resta inalterata. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“A Milano c’era anche Fienga, i contatti con la Roma per l’affare Milik vanno avanti ma le distanze restano inalterate, l’inserimento di giocatori per la Primavera non convince il Napoli che continua a chiedere 15 milioni più 5 di bonus e non ha ancora l’accordo con Under“.

Milik non è convinto neanche delle alternative, che sarebbero Lipsia e Fiorentina.

“Mentre il giro d’attaccanti e la trattativa con la Roma non decolla, la Fiorentina e il Lipsia sono alla finestra ma Milik non è affatto convinto perché le proposte d’ingaggio sono inferiori rispetto ai 4,5 milioni di euro che percepirebbe in maglia giallorossa, dopo aver anche assaporato per qualche mese il sogno Juventus. Le difficoltà nella missione Suarez potrebbero riavvicinare Dzeko ai bianconeri e quindi determinare anche un’accelerazione sul fronte Milik”.