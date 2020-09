Cardarelli, troppi positivi. Sospesi temporaneamente i ricoveri in otto reparti

Dopo la chiusura, venerdì, del pronto soccorso, la nuova decisione. Disposta la sanificazione. Solo ieri sono stati 16 i casi positivi tra i pazienti e 3 nel personale sanitario. Ma i casi sono in crescita

Dopo la chiusura del pronto soccorso, venerdì, per tre ore, al Cardarelli sono stati sospesi temporaneamente i ricoveri in otto reparti. Troppi positivi: occorre una sanificazione urgente. Lo riporta Repubblica Napoli.

“Il dirigente Ciro Coppola, responsabile del Covid, comunica lo stop a nuovi ricoveri ai direttori dell’Ortopedia 1, della Medicina 2, della Medicina 3, della Chirurgia generale 1, della Pneumologia 1, della Chirurgia plastica, della Chirurgia vascolare e della Terapia intensiva post operatoria. Sono i reparti in cui sono stati riscontrati casi positivi. E per questo Coppola chiede ai primari di “comunicare i nominativi degli operatori e dei pazienti che hanno configurato una condizione di contatto con i soggetti risultati positivi, onde programmare e quindi porre in essere la opportuna attività di sorveglianza sanitaria””.