Borriello: “Il San Paolo è pronto, ma ora le date non sono attendibili”

L’assessore allo Sport a Radio Punto Nuovo: “Non so se per Napoli-Atalanta ci saranno i tifosi, la politica si prenderà le proprie responsabilità”

Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.

Il San Paolo è pronto, anche i dispositivi di sicurezza lo sono. Il vero punto è capire se Napoli-Atalanta sia la vera data in cui si può portare qualcuno allo stadio. Bisogna capire, due settimane dopo dall’apertura delle scuole, cosa accadrà. Non so se il 17 ottobre è una data attendibile, non farei molto affidamento. Il CTS sta dettando norme e modi di comportarsi, poi sarà la politica a prendersi le proprie responsabilità.

Sarà un campionato particolare, anche il Napoli disputerà domenica una gara diversa rispetto a quella che ci sarà più in là. Non è una rosa equilibrata quella attuale, il mercato si chiude ad ottobre.