Alvino: Secco no di Llorente allo Spezia

Novità sulla situazione di Llorente arrivano da Carlo Alvino. L’attaccante spagnolo non è più parte del progetto del Napoli, come testimoniano anche le mancate convocazioni da parte di Gattuso, ma non vuole essere ceduto

Netto No di Llorente allo Spezia. Lo spagnolo aspetta che il Napoli lo liberi a zero per approdare al Benevento altrimenti potrebbe restare fino a scadenza sperando in un reintegro in squadra. Timidi segnali dalla Juve. Pirlo ed il club stanno valutando. — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 28, 2020