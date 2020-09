Agente Szoboszlai: “Resta al Salisburgo, continuiamo in Austria”

La dichiarazione a gianlucadimarzio.com: “È felice ed è pronto a giocare di nuovo la Champions League. Non cambierà squadra in questo mercato”

Dominik Szoboszlai è stato a lungo seguito dal Napoli, che l’ha considerato per rinforzare il centrocampo. Il giocatore, che aveva registrato anche l’interesse del Milan, ha fatto però sapere che rimarrà al Salisburgo attraverso una dichiarazione del suo agente, Matyas Estherazy, a gianlucadimarzio.com

Abbiamo deciso di continuare il suo percorso in Austria, Dominik vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League con il Salisburgo. La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato. È felice e vorrebbe concentrarsi sui suoi prossimi impegni nazionali e internazionali. Abbiamo fatto un annuncio ufficiale prima della pausa per le nazionali per dire che Dominik ha deciso di rimanere a Salisburgo. Quella decisione non è cambiata.