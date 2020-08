Il giornalista Franco Vanni su Twitter: “Nedved e Paratici avevano dato l’ok, Agnelli invece no. Ora ci sta riprovando ma resta il veto della proprietà”

Franco Vanni, giornalista di Repubblica che segue l’Inter, ha pubblicato due tweet in cui sostiene che alla base del futuro divorzio tra Antonio Conte e i nerazzurri ci sia la volontà dell’allenatore di tornare alla Juventus.

Inter e Conte verso il divorzio, ma Zhang punta i piedi: prima l’Europa League. Conte vuole incontrare il presidente, ma potrebbe essere tardi. Conte voleva andare alla Juve la scorsa estate. Ok di Paratici e Nedved. No della proprietà. I contatti proseguono ma il veto resta.

Antonio Conte, che cita la Juventus come modello, da settimane sente dirigenti, giocatori ed ex giocatori Juve: “Ma Sarri lo cacciano?”. Voleva andare a Torino un anno fa. Nevded e Paratici erano d’accordo, non la proprietà. Ora ci sta riprovando, ma il veto sul suo nome resta.