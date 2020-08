Tuttosport: occhio a Rashica, Giuntoli ha incontrato il suo agente

Il Napoli ha come priorità vendere ma non sono esclusi altri acquisti tra cui è possibile un ritorno di fiamma per Rashica

Il Napoli deve cedere, lo ha detto il presidente De Laurentiis specificando che al momento la priorità del club, dopo l’acquisto di Osimhen, è quella di piazzare alcuni giocatori in uscita sul mercato prima di provvedere a nuovi acquisti per cui ci sarà tempo. Secondo Tuttosport infatti Giuntoli si sarebbe già mosso per Rashica

Dopo queste cessioni, arriverà un altro esterno d’attacco tra Under e Boga (Giuntoli ha già l’accordo con gli agenti Ramadani ed il fratello dell’esterno del Sassuolo), ma non è escluso il ritorno di fiamma per Rashica: mercoledì a Milano il ds azzurro si è incontrato con il suo agente Kapric