Tuttosport: Llorente e Younes sono promessi al Benevento per 10 milioni

I due attaccanti resteranno in Serie A, entrando a far parte del club sannita neo promosso

Il Napoli lavora alacremente sul mercato. Non solo quello in entrata, ma anche quello in uscita. Tra i calciatori da cedere ci sono anche Younes e Llorente. Sono spesso stati accostati al Benevento, neo promosso in A, anche se dal club sannita più volte è stata allontanata la possibilità, pur riconoscendo che i due profili piacciono. Oggi Tuttosport rilancia. Entrambi sono già stati promessi al Benevento, scrive, per poco più di 10 milioni.

Queste le parole del quotidiano sportivo:

“Younes e Llorente sono già promessi al Benevento in cambio di una somma di poco superiore ai 10 milioni”.