Tuttosport: Insigne proverà a forzare nella rifinitura di oggi

Il capitano avverte i miglioramenti, ma Gattuso ha pronto le sue alternative per la sfida contro il Barcellona. Elmas è in pole position

Se molti quotidiani danno ancora Insigne in panchina per la partita di domani sera contro il Barcellona, il capitano non si è arreso e secondo quanto riporta oggi Tuttosport, crescono le possibilità di vederlo in campo al Camp Nou. Lorenzo infatti si metterà alla prova oggi nell’allenamento di rifinitura con il resto della squadra e se non avvertisse neanche il minimo dolore, allora certamente parteciperà alla sfida.

Ieri si è sottoposto a terapie, poi ha lavorato in palestra, quindi sul campo con la squadra, partecipando alla partita di fine allenamento. L’adduttore ha risposto bene, tanto da permettere di pensare a forzare nella rifinitura con la speranza di non avere risposte negative. Gattuso ha predisposto soluzioni alternative: Elmas riesce a coprire la corsia per dare una mano a Zielinski ed a Mario Rui, certamente maggiore rispetto a Lozano e Politano, gli altri due che partecipano al ballottaggio