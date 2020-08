I granata vorrebbero portarlo da Giampaolo in tempi brevi e Giuffredi ne ha già parlato con De Laurentiis nell’incontro di ieri

Una delle priorità del Napoli in questo momento è mettere a segno alcune cessioni che permettano al club di abbassare il monte ingaggi e di avere contanti da investire in nuove operazioni di mercato, proprio per questo nell’incontro di ieri tra il presidente del Napoli De Laurentiis e l’agente Giuffredi si è parlato di tanti calciatori in uscita e, secondo quanto riporta Tuttosport, anche di Hysaj che il Torino vorrebbe in tempi brevi

Da segnalare che nell’incontro avuto con Giuffredi si è parlato anche di Elseid Hysaj, 26 anni, difensore albanese del Napoli che i granata hanno (ri)messo nel mirino. Anche lui è assistito dall’abile procuratore. Vagnati sta stringendo i tempi visto che ha promesso a Giampaolo qualche rinforzo (se così si possono definire i giocatori trattati sino a poche ore fa) per l’inizio del ritiro.