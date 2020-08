Sport: anche la Juve su Leo Messi

Il quotidiano spagnolo scrive che la Pulce è conteso tra Inter, Psg e bianconeri, i quali, però, hanno l’ostacolo del monte ingaggi

Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport, Leo Messi sarebbe conteso dall’Inter, dal Psg e dalla Juventus.

“Inter, Juventus e Paris Saint Germain pronte a darsi battaglia per Lionel Messi, sempre più orientato a lasciare il Barcellona“.

Sport scrive che Messi non considera più il Barcellona competitivo a livello internazionale e che i club italiani, favoriti dal regime fiscale vigente nel Paese, sono in vantaggio sul Psg e sui club di Premier.

In particolare, tra le italiane interessate a Messi ci sarebbe adesso anche la Juventus, attirata dall’idea di affiancare il fenomeno del Barcellona a Cristiano Ronaldo. Ma per la Vecchia Signora un ostacolo è rappresentato dal monte ingaggi, visto che il solo Ronaldo guadagna 31 milioni di euro netti. Difficile si possa aggiungere anche l’ingaggio esorbitante di Messi, in queste condizioni.