Sky: Veretout non andrà al Napoli!

Luca Marchetti, esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, intervenuto a Radio Marte per parlare degli sviluppi dell’affare Veretout

“Il centrocampista francese ha fatto già il salto di qualità andando alla Roma, per il Napoli non sarebbe un investimento produttivo, non potrebbe rivenderlo e la Roma stessa non lo cede”.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha incontrato il calciatore ed il manager Mario Giuffredi ieri sera in una saletta di un noto ristorante: gli ha fatto un cenno e li ha raggiunti al tavolo?

“Questi incontri non avvengono per caso, quando si vuole parlare di un calciatore lo si fa su appuntamento e in luoghi ben precisi. Giuffredi e Giuntoli in questi giorni hanno parlato, sì, ma per altro: per definire i rinnovi dei contratti di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, che prolungheranno con il club azzurro”