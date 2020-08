Sirigu rompe col Torino, piace a Roma e Napoli

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, ci sarebbe un interessamento del Napoli per Salvatore Sirigu, portiere del Torino. Il numero uno è in procinto di lasciare il club granata a causa del deterioramento dei rapporti con i dirigenti.

“Una volta ottenuta l’aritmetica salvezza il portiere, in accordo anche con il tecnico Moreno Longo, ha preferito non scendere in campo nelle partite contro Roma e Bologna, lasciando spazio prima a Samir Ujkani e poi ad Antonio Rosati: due panchine consecutive che hanno il sapore dell’addio anticipato. Le cause che hanno portato allo strappo tra Sirigu e in particolare il presidente Urbano Cairo sembrerebbero da ricercare in una serie di aspettative non rispettate e nel “caso” del taglio agli stipendi durante il lockdown”.