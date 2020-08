Setién: «Abbiamo studiato a lungo il modo in cui affrontare il Napoli»

La sua più grande preoccupazione per il Napoli:

“Abbiamo pensato a tutto, valutando a lungo quale fosse l’opzione migliore per giocare questa partita e abbiamo deciso per una soluzione, ma non significa che non possiamo cambiarla durante la partita; è una squadra che può farci del male con il pallone, ha notevolmente migliorato il suo possesso palla, è molto disciplinata in difesa, sarà una partita con alternative “