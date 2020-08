Se Under non abbasserà le sue pretese, la Roma dovrà sborsare 30 milioni per Milik o inserire Veretout

Se Under non abbasserà le sue pretese di ingaggio, la Roma dovrà sborsare 30 milioni per avere Milik. Oppure inserire nella trattativa Jordan Veretout, con cui il Napoli ha da tempo un accordo. Lo scrive Il Mattino.

“Oggi uno dei manager di Milik, Sommella, incontrerà la Roma: bisogna convincere Under a ridimensionare le richieste economiche con il Napoli (chiede 4 milioni all’anno) altrimenti il risiko degli attaccanti non si smuoverà. Se non c’è accordo con Under, la Roma per Milik deve sborsare 30 milioni. Oppure inserire Veretout, con cui il Napoli ha da tempo un accordo. Il polacco, in ogni caso, spera sempre che la Juventus, rimasta negli ultimi giorni in un angolo, torni alla carica. La contropartita preferita dal Napoli gioca proprio lì ed è Bernardeschi. Che però ha uno stipendio da 4 milioni che il Napoli non vuole accollarsi (peraltro l’ex viola vorrebbe restare in bianconero dopo una stagione non proprio positiva)”.