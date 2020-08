Sconcerti: sembra che la Juve si sia stancata di combattere

Su Calciomercato.com: Si vuole cambiare e si cerca di farlo in fretta, ma è così forte la voglia di trasformarsi da far pensare a un buttarsi via.

L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha commentato su calciomercato.com le ultime scelte della Juventus.

La volontà di cambiamento è chiara, quello che non si capisce è a cosa si mira

Si vuole cambiare e si cerca di farlo in fretta, c’è la coscienza che la squadra era esaurita al di là dei problemi di Sarri, ma è così forte la voglia di trasformarsi da far pensare a un buttarsi via. Sembra che la Juve si sia stancata di combattere. Molti giovani, ridimensionamento degli ingaggi, possibile cessione di qualche numero uno a cominciare da Dybala: non si può fare tutto insieme nella stagione in cui torna Milano. O hai ragione o impieghi anni spendendo a vuoto e perdendo”