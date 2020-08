Sconcerti: Mbappé, Neymar e Icardi sanno giocare insieme, perché Dybala e Ronaldo no?

Mario Sconcerti, ha commentato su calciomercato.com le possibili scelte di mercato della Juventus, in particolare quella relativa alla cessione di Dybala

Vendere Dybala sarebbe un grande errore. Toglierebbe senso anche all’acquisto di Ronaldo. Sarebbe un passo indietro in molte di quelle politiche industriali e commerciali che ci sono state insegnate dalla Juve negli ultimi anni. Non c’è nessun progresso né tecnico né popolare nell’avere Ronaldo e vendere Dybala a 27 anni, cioè nell’età migliore di un calciatore, alla fine del suo miglior campionato. C’è però un’aria strana nella Juve, più afosa dello scorso anno quando proprio in questi giorni si facevano gli stessi pensieri