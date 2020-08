Schira: tutto ok per i rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui

Il nazionale italiano allunga fino al 2025 con opzione per il 2026 a 2,8 milioni annui. Per il portoghese prolungamento fino al 2025 con nuovo ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione

Tutto fatto per i rinnovi di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui con il Napoli. Lo scrive, su Twitter, il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira. Il difensore nazionale ha firmato il prolungamento fino al 2025 con un’opzione per un ulteriore anno, fino al 2026. Per quanto riguarda invece il portoghese, il rinnovo arriva fino al 2025 con un nuovo ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione.

