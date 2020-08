Riccardi nicchia sul passaggio al Napoli in cambio di Milik, preferirebbe prestito ad altra squadra

Sul Messaggero. Il giovane della Primavera giallorossa vorrebbe che gli venisse garantito di essere girato ad una squadra di B che punta alla promozione o ad una di A che vuole salvarsi

“Parte di quello che ricaverà dalla cessione del bosniaco (non più di una decina di milioni) verrà girato insieme ai cartellini di Under e Riccardi (che al momento nicchia sulla destinazione: per accettare vorrebbe che gli venisse garantito di essere girato in prestito ad una squadra in B che punta alla promozione oppure ad una di A che vuole salvarsi) al Napoli per il polacco. Che tuttavia deve ancora aprire ai giallorossi, considerati il personale piano-B”.