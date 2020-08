Repubblica Napoli: croceristi in gita da soli, la Msc li lascia a terra

Avevano deciso di lasciare il gruppo e visitare la città da soli, la società non li ha fatti risalire sulla nave sbarcando i bagagli e rimandandoli a casa

Un’intera famiglia si è vista lasciata a tera al molo di Napoli dalla nave da crociera della Msc al suo primo viaggio dopo lo stop imposto per il Covid. Lo riporta Repubblica spiegando che i genitori e la figlia si erano allontanati durante una gita organizzata a Capri, proseguendo da soli e quando si sono presentati al porto di Napoli per risalire sulla nave e proseguire la crociera, si sono visti rifiutare l’imbarco.

«Le regole sono ferree, si devono rispettare» hanno risposto dalla società

Segna ovviamente un precedente e fa capire quanto siano dure e inderogabili le regole da seguire per i croceristi che non potranno più visitare in autonomia le città toccate, ma esclusivamente con le gite organizzate dalla società

«Queste escursioni “protette” a terra – spiega Msc Crociere – consentono di mantenere gli stessi elevati standard di salute e sicurezza a bordo, ad esempio assicurando che i trasferimenti siano igienizzati e che ci sia spazio adeguato per il distanziamento sociale, e che le guide turistiche e gli autisti si sottopongono anch’essi a controlli sanitari e all’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale».