Repubblica: la Guardia di Finanza indaga sullo stadio Collana 

La Guardia di Finanza indaga sullo stadio Collana. Lo scrive Repubblica Napoli. Ha avuto delega dalla Procura regionale della Corte dei Conti per approfondire il contratto di concessione tra la Regione Campania e la Giano, società che ha in gestione l’impianto del Vomero.

Il quotidiano riporta degli stralci di una nota diffusa ieri mattina.

« Sono state rilevate una serie di criticità per mancate verifiche da parte della Regione Campania sull’operato della società . In particolare, l’attenzione si è concentrata sui lavori di miglioramento del complesso sportivo, nonché s u rivelanti anomalie relative all’atto aggiuntivo (pertinente modifica del piano economico finanziario) del medesimo contratto”»

È il famoso atto aggiuntivo della concessione su cui, da un anno, punta il dito il comitato delle associazioni del Collana, presieduto da Sandro Cuomo. Che infatti commenta:

«Denunciamo questa situazione ormai da un anno quindi per quanto mi riguarda non c’è nulla di nuovo. L’atto aggiuntivo della concessione ha stravolto integralmente il contenuto del bando di gara e tutti gli oneri a carico del concessionario che sono diventati una serie di benefit. La Giano avrebbe dovuto fare tutti i lavori, ma poi la Regione gli ha consentito di fatto di non farli. Noi abbiamo sempre denunciato questa situazione e abbiamo fiducia nella magistratura per fare luce sulla vicenda».