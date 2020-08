Per Marc Marquez ancora “due o tre mesi di stop”

Honda comunica con una nota ufficiale che il campione del mondo MotoGp non si è ancora ripreso dalla frattura all’omero. “Modificato il piano di recupero programmato”

Marc Màrquez resterà fermo ancora almeno due mesi, fino a quando non si sarà completamente ripreso. Per l’attuale campione del mondo MotoGp potrebbe saltare il Mondiale. Il pilota non si è ancora rimesso dalla frattura dell’omero del braccio destro durante il Gran Premio di Spagna. Lo comunica la Honda con una nota ufficiale.

“Il Campione del Mondo MotoGP e il suo team, Honda Racing Corporation (HRC), dopo aver studiato e confrontato con diversi specialisti l’entità della frattura dell’omero del braccio destro che ha subito il 19 luglio durante il Gran Premio di Spagna, hanno deciso di modificare il piano di recupero programmato. L’obiettivo sia di Marquez che del team Repsol Honda è di tornare alle competizioni quando il braccio sarà completamente recuperato e si stima che ci vorranno dai due ai tre mesi prima che possa tornare sulla sua RC213V”.

Il comunicato prosegue:

“HRC non fissa un gran premio specifico per il ritorno dell’attuale campione del mondo e continuerà a riferire sull’evoluzione del suo recupero“.

Il direttore sportivo della squadra, Alberto Puig, ha dichiarato:

“Non vogliamo correre. Quando Marc sarà in grado di tornare e competere come sa, allora penseremo al prossimo obiettivo“.