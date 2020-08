Pepe Reina verso il Valencia: il Milan lo libera a zero

Il portiere è in uscita dai rossoneri, che come riporta As sono disposti anche a cederlo a titolo gratuito pur di risparmiare i soldi dell’ingaggio

Pepe Reina potrebbe tornare in Spagna, dopo l’esperienza in Premier League nell’anno trascorso in prestito all’Aston Villa.

Ora il portiere è rientrato al Milan e, come riporta As, ha raggiunto un accordo col Valencia, con i rossoneri che libererebbero il portiere a parametro zero senza chiedere soldi per il cartellino ma risparmiando quelli dell’ingaggio.